Последний день июля в Карелии будет жарким

Во вторник, 31 июля, в республике ожидается небольшая облачность, температура днем до +32 градусов.

По прогнозу Карельского ЦГМС, в районах республики без осадков.

Ветер юго-западный, на юге – южный, юго-восточный слабый.

Температура воздуха ночью +11, +16, местами +6, +10 градусов по Цельсию. Днем +24, +29, местами +30, +32.

В Петрозаводске без осадков.

Температура ночью +12, +14, а днем +26, +28 градусов.