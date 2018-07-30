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Новости. Погода
17:00, 30 Июля 2018

Последний день июля в Карелии будет жарким

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Во вторник, 31 июля, в республике ожидается небольшая облачность, температура днем до +32 градусов.

По прогнозу Карельского ЦГМС, в районах республики без осадков.

Ветер юго-западный, на юге – южный, юго-восточный слабый.

Температура воздуха ночью +11, +16, местами +6, +10 градусов по Цельсию. Днем +24, +29, местами +30, +32.

В Петрозаводске без осадков.

Температура ночью +12, +14, а днем +26, +28 градусов.  

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