Последний день июля в Карелии будет жарким

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Во вторник, 31 июля, в республике ожидается небольшая облачность, температура днем до +32 градусов.
По прогнозу Карельского ЦГМС, в районах республики без осадков.
Ветер юго-западный, на юге – южный, юго-восточный слабый.
Температура воздуха ночью +11, +16, местами +6, +10 градусов по Цельсию. Днем +24, +29, местами +30, +32.
В Петрозаводске без осадков.
Температура ночью +12, +14, а днем +26, +28 градусов.
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