Последний день марта придет в Карелию со снегом и гололедицей

О погоде на 31 марта рассказали специалисты Карельского Гидрометцентра.
По прогнозу синоптиков, в четверг ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью местами, днем в большинстве районов пройдет небольшой снег. На дорогах гололедица.
Ветер западный, северо-западный, на юге западный, юго-западный умеренный.
Столбик термометра ночью остановится на отметке -6, -11°С, местами подморозит до -17°C. Днем температура составит -4, +1°C.
В Петрозаводске будет облачно с прояснениями. Пройдет небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер западный умеренный.
Температура воздуха ночью составит -7, -9°С, днем потеплеет -1, +1°С. Атмосферное давление будет расти.
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