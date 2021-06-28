Последний шанс: глава Минздрава Карелии назвал прививочные пункты, где можно пройти вакцинацию от COVID-19

Министр здравоохранения республики Михаил Охлопков призывает всех жителей Карелии пройти вакцинацию в ближайшее время.

На своей странице в соцсети Охлопков написал: для того чтобы привиться, достаточно позвонить либо на горячую линию «122», либо в регистратуру, можно подойти в любую поликлинику без записи: все медицинские организации, которые осуществляют вакцинацию, работают в режиме «зелёного окна».

Также прививочные мобильные пункты есть в Петрозаводске: в торговых центрах «Лотос Плаза» и «Тетрис», в медицинском колледже, в Центре медико-биологических исследований КарНЦ РАН (ул. Пушкинская, 3), в здравпункте ПетрГУ в фитнес-центре «Здравсоюз» на Кукковке.

Центральные районные больницы также осуществляют выезды для вакцинации в населённые пункты.

Вакцинация проводится в объёмах поступившей вакцины, которая распределяется Минздравом России.

«Призываю тех, кто ещё не вакцинировался, сделать это в ближайшее время. Третья волна COVID-19 сильнее второй. Конечно, лучше было бы для формирования иммунной прослойки вакцинироваться в феврале-марте. Сейчас есть последний шанс заскочить в последний вагон уходящего поезда», - сказал Михаил Охлопков.