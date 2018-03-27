Послушать последнее слово Дмитриева пришли несколько десятков человек

В Петрозаводском городском суде образовалась очередь.

Сегодня лидер карельского "Мемориала" Юрий Дмитриев произнес в городском суде Петрозаводска последнее слово перед вынесением приговора.

Послушать, что скажет Дмитриев, собралось множество народа, в коридоре суда образовалась очередь из нескольких десятков человек.

"Я сказал, что я не виновен", - сказал Юрий Дмитриев после последнего слова.

Напомним, Дмитриеву предъявлено обвинение по трем статьям УК РФ "Совершение развратных действий в отношении лица, заведомо не достигшего двенадцатилетнего возраста", "Фотосъемка несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов, совершенная в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста" и "Незаконное хранение основных частей огнестрельного оружия". Дмитриев был арестован в декабре 2016 года. Виновным он себя не признал.

Ранее прокурор Петрозаводска Елена Аскерова потребовала для Дмитриева 9 лет колонии строгого режима. В свою очередь адвокат Дмитриева Виктор Ануфриев попросил суд оправдать подзащитного по всем предъявленным обвинениям.