Пособия по безработице предложили увеличить в несколько раз

Федерация независимых профсоюзов России предложила возмещать лишившимся работы не менее половины зарплаты на последнем месте занятости.

Такой подход соответствует положениям Конвенции Международной организации труда, говорится в письме заместителя председателя ФНПР Давида Кришталя, пишет издание "РИА Новости".

Согласно инициативе, минимальный размер пособия в 2021 году составит прожиточный минимум трудоспособного населения за 2 квартал предыдущего года.

Самое крупное пособие в рамках инициативы представляет собой среднемесячную начисленную зарплату.

Показатели будут отличаться в зависимости от уровня зарплат и размера прожиточного минимума в регионах.