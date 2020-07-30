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Пособия по безработице предложили увеличить в несколько раз

Новости. Общество
20:40, 30 Июля 2020
фото: © ИТАР-ТАСС/ Игорь Кубединов
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Федерация независимых профсоюзов России предложила возмещать лишившимся работы не менее половины зарплаты на последнем месте занятости.

Такой подход соответствует положениям Конвенции Международной организации труда, говорится в письме заместителя председателя ФНПР Давида Кришталя, пишет издание "РИА Новости".

Согласно инициативе, минимальный размер пособия в 2021 году составит прожиточный минимум трудоспособного населения за 2 квартал предыдущего года.

Самое крупное пособие в рамках инициативы представляет собой среднемесячную начисленную зарплату.

Показатели будут отличаться в зависимости от уровня зарплат и размера прожиточного минимума в регионах.

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Комментарии

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новый
2020-07-30 21:27:15
Не бывает безработных, бывают лентяи. Спросите об этом у гастарбайтеров из бывших дружественных республик.
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