Поссорившийся с соседями житель Карелии открыл стрельбу в дачном кооперативе

Пьяный мужчина в Сегежском районе обстрелял из ружья окна соседского дома, перед этим пообещав убить хозяев, сообщили в Следкоме Карелии.

В следственном отделе Сегежи было возбуждено уголовное дело в отношении 42-летнего местного жителя, обвиняемого в угрозе убийством.

Как установлено следствием, в августе этого года подозреваемый, находясь на даче в СНТ «Кулемино» в Сегежском районе, в пьяном состоянии поссорился с соседями и пригрозил им физической расправой. На своем участке мужчина взял ружье, снаряженное патронами, и вернулся к обидчикам, запугивая соседей угрозами убийства. После этого он несколько раз выстрелил по окнам соседского дома.

В настоящее время следователи собирают доказательную базу, решается вопрос об избрании меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.