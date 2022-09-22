Пост министра ЖКХ Забайкальского края занял 30-летний чиновник из Карелии

Заместитель главы администрации Прионежского района Алексей Головинкин стал министром ЖКХ Забайкальского края.

Министром ЖКХ Забайкальского края с 26 сентября назначен чиновник из Карелии – заместитель главы администрации Прионежского муниципального района Алексей Головинкин. Об этом сегодня сообщил сайт забайкальского правительства со ссылкой на главу региона Александра Осипова.

В этом году Алексей Головинкин стал победителем всероссийского конкурса «Лидеры России. Государственное управление». Также он прошел курс молодого жилищного инспектора в рамках всероссийского проекта «Школа ЖКХ». Как сообщает сайт chita.ru, предыдущий министр ЖКХ Забайкалья Илья Золотухин уволился по собственному желанию 10 августа нынешнего года.

Сегодня, 26 сентября, Алексей в телефонном разговоре с журналистом «Столицы на Онего» подтвердил, что уже приступил к работе в Чите, а его супруга, которая работает инспектором по кадрам в детско-юношеской спортивной школе Прионежского района, пока остается в Петрозаводске.

Как рассказал Алексей Головинкин, ему 30 лет, родился в Вологде, но вырос в карельской столице. В 2015 году окончил петрозаводский строительный техникум, а спустя четыре года - факультет строительства ПетрГУ. В настоящее время завершает обучение в магистратуре карельского филиала Академии госслужбы.

На наш вопрос, каким образом он занял столь ответственную должность в Забайкальском крае, Алексей Головинкин ответил, что такое предложение после его победы во всероссийском конкурсе поступило от главы региона Александра Осипова, с которым он беседовал по видеосвязи.

Новый министр ЖКХ Забайкалья Алексей Головинкин признался, что «конечно же, будет скучать по Карелии». Но в ближайшее время едва ли сможет побывать в Петрозаводске из-за большой загруженности на нынешней работе.