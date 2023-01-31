Постояльцы дома-интерната в Карелии расстелили для птиц «Снежную скатерть» (ФОТОФАКТ)

В Партальском доме-интернате накормили птиц, сделав для пернатых «Снежную скатерть».
В День кормления птиц, который отмечается 3 февраля, постояльцы Партальского дома-интерната сделали для пернатых съедобную скатерть на снегу. Об этом пишут в паблике Министерства социальной защиты Карелии.
Для создания «Снежной скатерти» использовали крупы, орехи, кусочки фруктов, ягод и хлебные крошки. Таким образом, на территории учреждения любой житель дома-интерната может накормить птиц и даже белок, оставив для них угощение на импровизированной скатерти.
Ранее сообщалось, прокуратура предписала аэропорту «Петрозаводск» научить сотрудников понимать поведение птиц.
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