Постояльцы дома-интерната в Карелии расстелили для птиц «Снежную скатерть» (ФОТОФАКТ)

В Партальском доме-интернате накормили птиц, сделав для пернатых «Снежную скатерть».

В День кормления птиц, который отмечается 3 февраля, постояльцы Партальского дома-интерната сделали для пернатых съедобную скатерть на снегу. Об этом пишут в паблике Министерства социальной защиты Карелии.

Для создания «Снежной скатерти» использовали крупы, орехи, кусочки фруктов, ягод и хлебные крошки. Таким образом, на территории учреждения любой житель дома-интерната может накормить птиц и даже белок, оставив для них угощение на импровизированной скатерти.

Ранее сообщалось, прокуратура предписала аэропорту «Петрозаводск» научить сотрудников понимать поведение птиц.