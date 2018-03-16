Пострадавшая в ДТП петрозаводчанка через суд взыскала со страховой компании 146,5 тыс. рублей

Городской суд Петрозаводска взыскал со страховой компании в пользу местной жительницы, пострадавшей в ДТП и несколько месяцев находившейся на больничном, утраченный за время нетрудоспособности заработок.

"Водитель автомобиля, чья гражданская ответственность была застрахована в страховой компании, являющейся ответчиком по делу, при завершении обгона не справился с управлением и допустил занос машины, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с другим автомобилем, пассажиром которого и являлась истица", - пояснили обстоятельства ДТП в карельской прокуратуре.

В отношении виновника аварии было возбуждено уголовное дело, которое впоследствии было прекращено в связи с примирением сторон.

"Пострадавшей в аварии был причинен тяжкий вред здоровью, она временно утратила трудоспособность, находилась на лечении четыре с половиной месяца", - отметили также в надзорном ведомстве.

Досудебное обращение потерпевшей в страховую организацию с заявлением о наступлении страхового случая было удовлетворено частично: в счет утраченного заработка женщине перечислили страховое возмещение в размере 13,5 тыс. рублей.

"Не согласившись с таким размером возмещения, истица обратилась в суд с заявлением, в котором просила взыскать с ответчика 146,5 тысячи рублей. При даче заключения в суде участвовавший в рассмотрении дела прокурор поддержал заявленные истицей требования", - рассказали в прокуратуре.

Суд согласился с доводами истицы и заключением прокурора об обоснованности заявленных требований и удовлетворил иск, взыскав с ответчика страховое возмещение в размере 146 тысяч 499 рублей 55 копеек.

"Также суд взыскал с ответчика штраф в размере 30 тысяч рублей за неудовлетворение в полном объеме в досудебном порядке требований потребителя", - сообщили в прокуратуре.

Решение суда было обжаловано страховой организацией в апелляционную инстанцию, которая оставила его без изменения. Судебные постановления вступили в законную силу.