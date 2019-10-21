10:15, 21 Октября 2019
Пострадавшие от пожара под Петрозаводском, где погибла женщина, просят о помощи
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Погорельцы остались без крова после пожара в Деревянке.
Напомним, пожар произошел ночью 20 октября на станции Деревянка в Прионежском районе. На пепелище было найдено тело женщины.
В паблике "ВКонтакте" "Новости и объявления п. Деревянка" появилась информация о сборе средств для погорельцев.
"Был ужасный пожар, сгорело абсолютно все, погибли люди! Давайте поможем!!! Требуется помощь, и финансовая, и вещами", – сообщается в паблике.
О необходимой помощи для пострадавших можно узнать по телефонам: 89535353813 (Ирина), 89114140565 (Ирина).
Нужна одежда 46-48 размера, женская обувь 40 размера, вещи и школьные принадлежности для девочек 7 и 12 лет. Для мужчины необходима мебель и вещи 54-56 размера.
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