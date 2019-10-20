Женщина погибла на пожаре под Петрозаводском

Жилой дом сгорел на станции Деревянка в Прионежском районе Карелии, сообщили в МЧС Карелии.

В ночь с 19 на 20 октября, в 1.33, на станции Деревянка в Прионежском районе Карелии загорелся жилой дом.

Для ликвидации огня привлекались 15 челоек и 5 единиц техники из пожарно-спасательных подразделений Прионежского района и Петрозаводска.

"Когда пожарные прибыли на место происшествия, дом грел уже открытым пламенем", - сообщили в пресс-службе МЧС Карелии.

Полностью ликвидировать пожар удалось только в 8 утра.

На месте пожарища обнаружен труп женщины.

Обстоятельства происшествия выясняются.



МЧС Карелии