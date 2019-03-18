Подписаться
Грунт для рассады 10л
60
37
Таблетки торфяные 12шт
59
Минипарник
68
38
Семена
9
1
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Происшествия
13:21, 18 Марта 2019
фото: "Столица на Онего"

Пострадавшие по сямозерскому делу возмущены приговором инструктору Круподерщикову

Загрузка...

Пострадавшие по делу о гибели детей в лагере "Парк-отель "Сямозеро" считают излишне мягким приговор инструктору Валерию Круподерщикову, который был освобожден от наказания по истечении срока давности.

Анна Широких, потерявшая дочь в трагедии на Сямозеро, заявила о том, что ее ребенок погиб по вине инструктора Круподерщикова, который не оказал помощь девочке в момент происшествия на воде.

"Он просто негодяй. Просто вот характер негодяя у него, понимаете… Он натворит еще что-нибудь. Поверьте, он натворит", - заявила Анна Широких после заседания суда корреспонденту "Столицы на Онего".

"Дети знаете, почему погибли? Потому что ни одного порядочного человека не было. Вот все они, четверо – не будем брать Роспотребнадзор - ни один порядочным человеком не оказался. И даже когда позвонили фельдшеру – она тоже такая же. Вот и все", - сказала Анна Широких.

Ее адвокат, Людмила Евстифеева, также заявила свое несогласие с приговором инструктору Круподерщикову.

"Считаю, что в отношении Круподерщикова приговор незаконен. Его надо было осуждать. Он подписал договор. Он взял на себя обязанности, которые должен был исполнять", - сказала адвокат Евстифеева. Она пояснила, что Круподерщиков не оказал помощь дочери ее подзащитной и занялся спасением себя.

Также Людмила Евстифеева добавила, что, по ее оценке, к суду должны были привлечь не руководителей регионального отделения Роспотребнадзора, а чиновников министерства труда.

"Это не функция Роспотребнадзора. Это функция министерства труда и социального развития. Вот их надо было привлекать к уголовной ответственности ..... Это они обязаны были все это проверять, а функция Роспотребнадзора совершенно другая", - отметила адвокат.

Сегодня состоялся суд над участниками дела о гибели 14 детей на Сямозере летом 2016 года.

Городской суд Петрозаводска приговорил к 9 годам 6 месяцам колонии общего режима директора лагеря "Парк-отель "Сямозеро" Елену Решетову, координатор Вадим Виноградов получил столько же - 9,5 лет колонии общего режима.

Также суд свободил от наказания по истечении срока давности инструктора лагеря на Сямозере Валерия Круподерщикова и оправдал Павла Ильина в гибели 14 детей на Сямозере.

Экс-главу карельского управления Роспотребнадзора Анатолия Коваленко и врио руководителя ведомства Людмилу Котович суд признал невиновными в связи с отсутствием состава преступления

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
17.03.2019, 15:22
ФОТО: Сотни жителей Петрозаводска выстроились в очередь за почти халявной пиццей
12.03.2019, 15:33
В поликлинике Петрозаводска умер мужчина
16.03.2019, 12:08
В подъезде жилого дома в Петрозаводске обнаружен труп мужчины
11.03.2019, 22:00
Госдума отказалась поднимать МРОТ до 25 тысяч рублей
15.03.2019, 12:06
ГИБДД оштрафовала сбитую в центре Петрозаводска девушку
16.03.2019, 21:40
Лобода показала изменившуюся после родов фигуру, выложив откровенное селфи

Аналитика

Сегодня 14:08
Тема недели
"Они виноваты и с этим будут жить"
Петрозаводский городской суд оправдал троих из шести подсудимых по делу о гибели 14 детей на Сямозере.
Зачем нужны губернаторы?
Сегодня 13:40
Воздушные замки 9
13.03.2019 11:53
Год после голосования: жизнь, достойная выбора 7
13.03.2019 10:08
Большие машины – большие проблемы 4
11.03.2019 15:47
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 12:32
Без политики
Никто, кроме нас
История о том, как вся Карелия спасает 34-летнюю маму двойняшек, у которой диагностировали рак желудка 4 стадии.
Весеннее обострение
13.03.2019 09:18
Приспособление во всем 13
11.03.2019 11:04
Символ прошлого 11
06.03.2019 13:45
архив чтиво

Медиа

В Кондопоге выбрали "Мисс ЦБК"
15.03.2019 12:57
все фото и видео

Опрос

За кого бы вы проголосовали на выборах президента, если бы они были в этом году?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»