Пострадавшие по сямозерскому делу возмущены приговором инструктору Круподерщикову

Пострадавшие по делу о гибели детей в лагере "Парк-отель "Сямозеро" считают излишне мягким приговор инструктору Валерию Круподерщикову, который был освобожден от наказания по истечении срока давности.

Анна Широких, потерявшая дочь в трагедии на Сямозеро, заявила о том, что ее ребенок погиб по вине инструктора Круподерщикова, который не оказал помощь девочке в момент происшествия на воде.

"Он просто негодяй. Просто вот характер негодяя у него, понимаете… Он натворит еще что-нибудь. Поверьте, он натворит", - заявила Анна Широких после заседания суда корреспонденту "Столицы на Онего".

"Дети знаете, почему погибли? Потому что ни одного порядочного человека не было. Вот все они, четверо – не будем брать Роспотребнадзор - ни один порядочным человеком не оказался. И даже когда позвонили фельдшеру – она тоже такая же. Вот и все", - сказала Анна Широких.

Ее адвокат, Людмила Евстифеева, также заявила свое несогласие с приговором инструктору Круподерщикову.

"Считаю, что в отношении Круподерщикова приговор незаконен. Его надо было осуждать. Он подписал договор. Он взял на себя обязанности, которые должен был исполнять", - сказала адвокат Евстифеева. Она пояснила, что Круподерщиков не оказал помощь дочери ее подзащитной и занялся спасением себя.

Также Людмила Евстифеева добавила, что, по ее оценке, к суду должны были привлечь не руководителей регионального отделения Роспотребнадзора, а чиновников министерства труда.

"Это не функция Роспотребнадзора. Это функция министерства труда и социального развития. Вот их надо было привлекать к уголовной ответственности ..... Это они обязаны были все это проверять, а функция Роспотребнадзора совершенно другая", - отметила адвокат.

Сегодня состоялся суд над участниками дела о гибели 14 детей на Сямозере летом 2016 года.

Городской суд Петрозаводска приговорил к 9 годам 6 месяцам колонии общего режима директора лагеря "Парк-отель "Сямозеро" Елену Решетову, координатор Вадим Виноградов получил столько же - 9,5 лет колонии общего режима.

Также суд свободил от наказания по истечении срока давности инструктора лагеря на Сямозере Валерия Круподерщикова и оправдал Павла Ильина в гибели 14 детей на Сямозере.

Экс-главу карельского управления Роспотребнадзора Анатолия Коваленко и врио руководителя ведомства Людмилу Котович суд признал невиновными в связи с отсутствием состава преступления