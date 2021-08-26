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Пострадавший от пожара памятник архитектуры в Карелии хочет купить один из бизнесменов

Новости. Общество
11:49, 27 Августа 2021
фото: Управление по охране объектов культурного наследия РК

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Расположенный в Сортавале комплекс зданий бывшего военного госпиталя, который признан памятником архитектуры начала ХХ века, хочет купить один из российских бизнесменов.

Об этом сообщил министр экономического развития Карелии Олег Ермолаев на совещании, посвященном социально-экономическому положению Сортавальского района.

«Есть представитель российского бизнеса, который проявил интерес и готов участвовать в торгах для того, чтобы развивать территорию зданий бывшего военного госпиталя и прилегающие территории. Состоялось совещание с участием представителя муниципалитета, представителей инвестора, министерства экономического развития. Определили план, как мы будем дальше двигаться в этом вопросе», — сообщил министр.

Инвестор планирует разместить в этих зданиях туристический комплекс.

По словам Ермолаева, памятник архитектуры требует реставрации и значительных капиталовложений, поэтому до сих пор не было желающих его купить.

В прошлом году власти Сортавалы выставили на торги 3 бывших больничных корпуса и здание бывшего овощехранилища — они являются объектами культурного наследия. Кроме того, в комплекс входят 6 построек, у которых нет такого статуса. Также выставлен на торги земельный участок общей площадью 30,8 тыс. кв. метров.

В документации указано, что здания, признанные памятниками архитектуры, находятся в полуразрушенном состоянии, некоторые пострадали в результате пожара. Начальная цена продажи — 40,6 млн рублей.

О ценности этого объекта говорится в материалах Управления по охране объектов культурного наследия Карелии. По данным Управления, комплекс был построен для больницы сестер милосердия. Это один из самых крупных сохранившихся в Сортавале ансамблей общественных зданий начала XX века. С 1948 по 2009 годы там размешался военный госпиталь. После ухода военных пришел в запустение. В 2013 году передан в муниципальную собственность.

Во время пожара, произошедшего в 2018 году, в одном из зданий были частично утрачены крыша и мансардный этаж, междуэтажные перекрытия, стены, перегородки и конструкции лестниц второго этажа. Общее состояние оценивается специалистами как аварийное или неудовлетворительное.

По словам главы Карелии Артура Парфенчикова, значительная часть памятников архитектуры Сортавалы может использоваться для туристического бизнеса.

«Мы не можем разместить в этих зданиях объекты образования, например. Потому что они ни по каким санитарным нормам не подойдут. Поэтому, если мы хотим видеть город восстановленным, возрожденным, здесь должна кипеть жизнь, и бизнес должен быть заинтересован в том, чтобы эти здания восстанавливать, определять под какие-то цели. Эти цели, в основном связаны с туристической индустрией», — пояснил губернатор.

 

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Вася
2021-08-27 12:15:29
В Кремле объяснили указ Путина о службе чиновников с иностранным гражданством
Лана Текучева
2021-08-27 13:55:55
Вася,

Это те, кто имеет отношение к гостайне. :)
Гость
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