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Пострадавшим от эпидемии арендаторам разрешат разрывать договоры в одностороннем порядке

Новости. Экономика
18:47, 09 Мая 2020
фото: ГТРК "Карелия"
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Правительство России внесло в Госдуму законопроект, которым предлагается наделить арендаторов, пострадавших из-за эпидемии коронавируса, правом разрывать договор аренды в одностороннем порядке.

Как сказано в тексте законопроекта, добросовестный арендатор по договору аренды, заключенному до принятия в 2020 решения о введении на территории субъекта России режима повышенной готовности "вправе отказаться в одностороннем порядке от указанного договора без взимания любых плат, в том числе за односторонний отказ от договора, убытков в виде упущенной выгоды, убытков при прекращении договора, предусмотренных статьей 3931 Гражданского кодекса Российской Федерации, связанных исключительно с досрочным расторжением договора".

Это право дается арендатору "при условии снижения его ежемесячных доходов более чем на 50 процентов с момента введения режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на территории субъекта Российской Федерации путем направления арендодателю уведомления об отказе от договора".

О других условиях читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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