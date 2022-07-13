Построенную в Карелии копию старинного судна доставили в Якутию

В Якутск из Петрозаводска доставили точную копию исследовательского судна из отряда Великой Северной экспедиции XVIII века «Якуцкъ».

Судно станет частью экспозиции Якутского государственного объединенного музея истории и культуры народов севера им. Емельяна Ярославского, пишет ТАСС.

Председатель правительства Якутии Андрей Тарасенко рассказал, что подготовку к транспортировке судна начали в декабре прошлого года. Из акватории петрозаводского музея корабль доставили к причалу Онежского завода. Там специалисты очистили судно ото льда и подготовили кран.

На судостроительной верфи в Карелии в 2016 году по сохранившимся чертежам XVIII века изготовили копию дубель-шлюпки «Якуцкъ». Парусно-весельное деревянное двухмачтовое судно со вспомогательным парусным вооружением выполнено из карельской сосны с 16 веслами и парусами из натуральной парусины. В дальнейшем его использовали для съемок фильма «Первые» по пьесе писателя Владимира Федорова «Созвездие Марии». После этого корабль планировали отправить в Якутск. Однако последние пять лет он находился на необорудованном причале морского музея в Петрозаводске.

Судно «Якуцкъ» спустили на воду в Якутске 30 июня 1735 года. Корабль прошел по маршруту до Ледовитого океана и останавливался на зимовку в устье реки Оленек. Судно использовали для исследования моря Лаптевых и дельты реки Лена. «Якуцкъ» был первым в истории страны полярным исследовательским кораблем, на котором ходили такие мореплаватели, как Василий Прончищев, Харитон Лаптев и Семен Челюскин.