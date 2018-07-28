Постройневшая Ксения Собчак похвасталась фигурой в купальнике

36-летняя Ксения Собчак опубликовала в Instagram откровенное фото в необычном купальнике.

В подписи к фото Ксения Собчак постаралась предупредить критику со стороны интернет-пользователей, передает сайт Леди@mail.ru.

"Обязательное фото с отдыха в купальнике, чтобы вы могли тренировать сдержанность, мои пташечки, и сдержались от обсуждения "грубого фотошопа" и "отвратительного целлюлита", и "жуткого купальника",- написала Собчак.

Пользователи Сети пришли в восторг и от купальника ведущей, и от ее подтянутой фигуры. "Классные ножки!", "Браво, Ксения!", "Купальник супер", "Красивое и спортивное тело", "Не узнала вас", — написали Ксении подписчики.