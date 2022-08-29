Поступило сообщение о заминировании избирательного участка в Петрозаводске

Неизвестные сообщили о взрывном устройстве на избирательном участке для голосования в школе №55 в Петрозаводске.

Как стало известно «Столице на Онего» сегодня днем, 9 сентября, неизвестные сообщили о взрывном устройстве, заложенном на избирательном участке № 33, который находится в школе № 55 на улице Оборонной в Петрозаводске.

По словам очевидцев, после сообщения о бомбе голосование было прервано, избирателей эвакуировали.

Источник в правоохранительных органах подтвердил информацию, что сообщение о взрывном устройстве на УИКе № 33 действительно поступало.

Напомним, в Карелии 9, 10 и 11 сентября проходят выборы главы Карелии.