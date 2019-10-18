Потепление до +11 ожидается в субботу в Карелии

О погоде на 19 октября рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске в субботу будет облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем возможен небольшой дождь.

Ветер юго-западный умеренный, днем порывистый.

Температура воздуха ночью составит +2, +4 градуса, днем будет +9, +11.

В Карелии также будет облачная с прояснениями погода. Ожидаются небольшие, в отдельных районах умеренные осадки. Днем на севере сильный дождь и мокрый снег.



Ветер юго-западный умеренный, днем порывистый.

Ночью похолодает до +1, +6 градусов, на севере будет -1, +4. Днем потеплеет до +6, +11 градусов, на севере до +8.