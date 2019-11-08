Потепление до +4 ожидается в субботу в Карелии

О погоде на 9 ноября рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске в субботу будет облачно с прояснениями. Ожидаются небольшие осадки. На дорогах гололедица.

Ветер юго-восточный, ночью – слабый умеренный.



Температура воздуха ночью составит -5, -7 градусов, днем будет +1, +3.

В Карелии также будет облачная с прояснениями погода. Утром и днем возможны умеренные осадки в виде мокрого снега, днем на юге будет дождь. На дорогах гололедица.

Ветер юго- восточный, южный умеренный.

Ночью похолодает до -2, -7 градусов, на севере до -12. Днем потеплеет до -1, +4 градусов, на севере до -1, -6.