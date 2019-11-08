Потепление до +4 ожидается в субботу в Карелии

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О погоде на 9 ноября рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.
В Петрозаводске в субботу будет облачно с прояснениями. Ожидаются небольшие осадки. На дорогах гололедица.
Ветер юго-восточный, ночью – слабый умеренный.
Температура воздуха ночью составит -5, -7 градусов, днем будет +1, +3.
В Карелии также будет облачная с прояснениями погода. Утром и днем возможны умеренные осадки в виде мокрого снега, днем на юге будет дождь. На дорогах гололедица.
Ветер юго- восточный, южный умеренный.
Ночью похолодает до -2, -7 градусов, на севере до -12. Днем потеплеет до -1, +4 градусов, на севере до -1, -6.
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