Потери воды на водопроводе в райцентре Карелии снизили в 1,5 раза за год

В Кеми заменили более 1,2 км ветхих сетей водоснабжения.

Глава Минстроя Карелии Виктор Россыпнов отметил положительную работу местной администрации в Кеми, где сложилась плачевная ситуация с сетями водоснабжения — на протяжении многих лет изношенные сети приводили к значительным потерям воды и многочисленным перебоям водоснабжения.

«По указанию главы Республики Карелия была разработана программа постепенного улучшения качества сетей. На эти цели в 2021 году были выделены средства в размере 24,4 млн рублей, в 2022 году — 23,7 млн. рублей. В результате грамотного планирования действий заменено более 1,2 км ветхих сетей, произведен ремонт запорной арматуры, что позволило всего за год снизить потери воды на водопроводе в 1,5 раза. В результате подъем воды сократился с 9000 м³ до 6000 м³ в сутки. Это приведёт к снижению расходов на электроэнергию и более эффективной работе оборудования», — пишет министр на своей странице в соцсети.

Кроме того, для Кеми было выделено дополнительно 13,9 млн. рублей из бюджета республики на закупку необходимой спецтехники для оперативного устранения аварий и водовозная машина КАМАЗ для подвоза воды жителям.

«Работа продолжится, готовимся к реализации федеральной программы ЖКХ!», — подытожил Виктор Россыпнов.

Напомним, в начале 2021 года глава администрации Кемского района Дмитрий Петров был отправлен во ставку — власти республики признали неэффективной его работу в период подготовки сетей к зиме, авария на водопроводе происходила за аварией.