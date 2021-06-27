Потерял карту и лишился денег: уголовное дело расследуется в Петрозаводске

Житель карельской столицы стал жертвой собственной рассеянности и чужой алчности, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска обратился 35-летний мужчина и заявил, что потерял банковскую карту, с которой впоследствии были кем-то списаны деньги. Как выяснилось, карты мужчина лишился в торговом центре на Перевалке.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские выяснили, что карту нашел и воспользовался чужими средствами 26-летний горожанин. По версии следствия, он путём бесконтактной оплаты совершил покупки в магазинах на общую сумму 6 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «кража», фигурант находится под подпиской о невыезде.