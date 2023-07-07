Потерявшего сознание маленького ребенка эвакуировали с острова в Карелии (ФОТО и ВИДЕО)

Спасательная операция прошла в глухой тайге Беломорского района.

Как сообщили в Карельской республиканской поисково-спасательной службе, вечером 7 июля спасателям поступила информация от туристической группы о травме, которую получсил маленький ребенок. Туристы из Московской области двигались по островову на одном из лесных озер в Беломорском районе, и 5-летний ребенок упал с высоты и потерял сознание.

Доступ к озеру с суши отсутствовал, и к группе вылетел вертолет Территориального центра медицины катастроф Карелии.

Спасатели эвакуировали ребенка с острова, малыш был доставлен в Республиканскую больницу им. Баранова.