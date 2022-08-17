Потерявшуюся утром в Петрозаводске бабушку нашли в больнице

Поиски потерявшейся сегодня утром на Древлянке 87-летней бабушки завершены.
Как сообщается в паблике "Доброспас", 87-летняя женщина, которая сегодня, 26 августа, рано утром вышла из дома на Древлянке и пропала, найдена живой.
По информации комментаторов паблика, пожилая женщина находится в Больнице скорой медицинской помощи в травматологическом отделении.
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