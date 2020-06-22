Потерявшуюся в Карелии женщину нашли спящей в лесу

Потерявшуюся в Суоярви 17 июня женщину сегодня нашли спасатели спящей в лесу, сообщили в МЧС Карелии.

В минувшее воскресенье, 21 июня, поисковикам Карелии поступила заявка от полиции по Суоярвскому району о том, что 17 июня жительница Суоярви вышла из дома в неизвестном направлении и пропала.

В ходе розыскных мероприятий полицейским Суоярвского района удалось узнать, что похожую по приметам женщину видели около полудня 17 июня заходящей в лес в районе автодороги, ведущей на Пийтсиеки.

В субботу, 20 июня, сотрудники полиции, родственники и местные жители с привлечением кинологической службы провели поиски в лесу, но потерявшуюся женщину не нашли.

И в воскресенье, 21 июня, было решено привлечь к поиску спасателей Петрозаводска. Так, 14 спасателей из столицы Карелии вновь прошли лесной массив, но поиски опять не дали результата.

И лишь 22 июня, в понедельник, в 17.02 пропавшая женщина была обнаружена в удовлетворительном состоянии, спящей на земле в километре от своего дома в Суоярви.

Самостоятельно женщина передвигаться не могла, ее спасателям пришлось нести на носилках. Найденная жительница Карелии в 21.00 22 июня доставлена в Суоярвскую больницу.

Была ли женщина в состоянии алкогольного опьянения, не уточняется. В карельской поисково-спасательной службе сказали, что она найдена, жива-здорова.