Потерпите с нами: Предприниматели Карелии предложили перевести чиновников и депутатов на зарплату в 12 тысяч рублей

Во время ограничительных мер из-за коронавируса предприниматели Карелии предложили перевести чиновников на зарплату в 12 130 рублей, а освободившиеся деньги отдать нуждающимся.

В паблике "Предприниматели Карелии. Группа взаимопомощи" появилось предложение, которое позволит чиновникам в период ограничительных мер из-за коронавируса прочувствовать на себе всю меру поддержки, которая "оказывается" бизнесменам.

"Мы просим установить оплату чиновников, госслужащих, депутатов и работников госучреждений высшего звена в размере 12 130 рублей на время ограничительных мер, - предлагают предприниматели. - Освободившиеся средства направить на прямые выплаты людям, оставшимся без дохода и попавшим в тяжёлую жизненную ситуацию".

Предприниматели отмечают: "Вы просите нас потерпеть? Потерпите с нами!".

Напомним, ранее глава Карелии утвердил порядок предоставления финансовой помощи индивидуальным предпринимателям.

"Индивидуальным предпринимателям с апреля и до отмены режима повышенной готовности будет ежемесячно предоставляться финансовая помощь в размере 12 тыс. 130 руб", - сообщалось на сайте правительства.