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Потерпите с нами: Предприниматели Карелии предложили перевести чиновников и депутатов на зарплату в 12 тысяч рублей

Новости. Общество
14:22, 26 Апреля 2020
фото: © ИТАР-ТАСС/Виталий Белоусов
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Во время ограничительных мер из-за коронавируса предприниматели Карелии предложили перевести чиновников на зарплату в 12 130 рублей, а освободившиеся деньги отдать нуждающимся.

В паблике "Предприниматели Карелии. Группа взаимопомощи" появилось предложение, которое позволит чиновникам в период ограничительных мер из-за коронавируса прочувствовать на себе всю меру поддержки, которая "оказывается" бизнесменам.

"Мы просим установить оплату чиновников, госслужащих, депутатов и работников госучреждений высшего звена в размере 12 130 рублей на время ограничительных мер, - предлагают предприниматели. - Освободившиеся средства направить на прямые выплаты людям, оставшимся без дохода и попавшим в тяжёлую жизненную ситуацию".

Предприниматели отмечают: "Вы просите нас потерпеть? Потерпите с нами!".

Напомним, ранее глава Карелии утвердил порядок предоставления финансовой помощи индивидуальным предпринимателям.

"Индивидуальным предпринимателям с апреля и до отмены режима повышенной готовности будет ежемесячно предоставляться финансовая помощь в размере 12 тыс. 130 руб", - сообщалось на сайте правительства.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Eddie
2020-04-26 16:12:39
Новый ,Мышление мелкое у тебя, злобное . У каждого из торговли, еще люди работали. Сейчас не работают. Это у таких бездельников ,как ты , ничего не поменялось, да и у чиновников. Они как Получали деньги, так и Получают. Рабочее место у таких -рот. Пол страны без денег сидит и всем пофиг.
ПлачУ и ПлАчу
2020-04-26 15:21:12
А сами то много раздавали, когда получали?
Даже налоги не платит не один скупердяй, зато все к властям вдруг обратились... за чей счет все выживают - задумайтесь уже, бюджетники и барыги!
Вася
2020-04-26 15:04:39
Мы стали более лучше одеваться… и не было того, что сейчас! Это очень большие достижения. В сельском хозяйстве очень хорошо.-
тетка
2020-04-26 15:02:05
Да в этот период им вообще не надо выплачивать содержание, они же ничего не делают.
Вася
2020-04-26 15:00:41
Где бабка Валя?
Изя
2020-04-26 14:49:24
Лучше перевести чинуш и депутатов на надбавку ветеранам в 21 рубль и выдавать им рулон туалетной бумаги каждому . И забыть про них )))
И то хорошо , хоть проснулись в период " пандемии" , и говорить , и думать что то начали )) :)
ПлачУ и ПлАчу
2020-04-26 15:22:19
Изя, как всегда плох в расчетах. И бумагу и 21 рубль - это двойная прибыль, каждый может выбрать что-то одно и написать об этом заявление лично Изе.
новый
2020-04-26 14:39:17
Барыги борзеть начали. Не иначе продавец штанов смуту устраивает. Челночнику денег не давать
Asu
2020-04-26 15:05:37
новый, а ты себе штаны сам шьешь?
новый
2020-04-26 15:43:16
Asu, Сам. Вяжу на спицах . И овцы в подсобном хозяйстве имеются. Что, нечем крыть ? Так что этот продавец штанов нафиг не уперся. Тем более по интернету эти джинсы можно заказать за 500 рублей если уж очень приспичит. А все его понты про фирму, стиль и красивые этикетки смыло живительным вирусным дождем. Очередной король оказался голым.
Andrew Goorah
2020-04-26 15:36:28
Asu, А ему штаны-то и не нужны. Сидит дома безвылазно, кнопки ковыряет.
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