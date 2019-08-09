Потратив все деньги с чужой карты, житель Карелии вернул ее на место

Мужчина потратил все деньги с чужой карты на продукты и алкоголь, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Суоярвскому району обратился 33-летний горожанин. Он рассказал, что потерял банковскую карту. Ею он не часто пользовался и пропажу обнаружил не сразу. Вдруг обнаружил, что списаны средства.

Сотрудники уголовного розыска установили личность 27-летнего подозреваемого. Тот рассказал полицейским, что нашел карту и на протяжении нескольких дней мужчина расплачивался ею в магазинах.

Деньги закончились, он выбросил карту на той остановке, где нашел.



Мужчина приобрел дополнительные продукты питания и алкоголь, надеясь, что избежит ответственности.

Ущерб от его действий составил 4,5 тысяч рублей.



Возбуждено уголовное дело.