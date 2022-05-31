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Повар-кондитер в Карелии 10 лет жила на маленькую зарплату, а потом взяла и открыла свой бизнес

Новости. Общество
12:54, 04 Июня 2022
фото: Минсоцзащиты Карелии

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Жительница Пудожа, по профессии повар-кондитер, благодаря социальному контракту открыла в городе мини-кафе «Буфет», сообщили в Минсоцзащиты.

Марина, жительница Пудожа, по профессии повар-кондитер. Больше 10 лет она работала поваром, но небольшой заработной платы было недостаточно — в семье двое несовершеннолетних детей.

В поисках работы пудожанка встала на учет в районное агентство занятости населения, но мечтала открыть свой бизнес и работать на себя. Марина изучила вопрос открытия в Пудоже пункта быстрого питания (комплексные обеды, выпечка, доставка) и обратилась с заявлением и бизнес-планом «Оказание услуг в сфере общественного питания» в Отделение по работе с гражданами в Пудожском районе Центра социальной работы Республики Карелия.

В декабре 2021 года Марина подписала социальный контракт на мероприятия по осуществлению индивидуальной предпринимательской деятельности по созданию мини-кафе в Пудоже. По условиям контракта на предоставленную сумму государственной социальной помощи в размере 250 тысяч рублей приобрела необходимое для работы оборудование. Кроме этого, на осуществление поставленных целей Марина получила государственную помощь дополнительно через районное агентство занятости населения.



Теперь в мини-кафе «Буфет» продают свежую выпечку, салаты и вторые блюда, есть возможность заказать комплексный обед или отметить торжество с приглашением гостей.

В Минсоцзащиты напомнили, государственная социальная помощь на основании социального контракта предоставляется гражданам из малоимущих семей и малоимущим одиноко проживающим гражданам, среднедушевой доход которых, по независящим от них причинам, ниже величины прожиточного минимума соответствующей социально-демографической группы населения.

Помощь предоставляется в целях стимулирования активных действий граждан по преодолению трудной жизненной ситуации.

Обращаться за получением социальной помощи на основании социального контракта следует в Отделения по работе с гражданами Центра социальной работы Республики Карелия по месту жительства.

Подробную информацию можно получить, задав вопрос в группе Центра социальной работы Республики Карелии в социальной сети «ВКонтакте».

Также записаться на прием для заключения социального контракта можно в электронной форме в группе Центра в социальной сети «ВКонтакте».

После направления заявки на странице в соцсети «ВКонтакте» специалисты Центра свяжутся с гражданином для предоставления подробной консультации по вопросам предоставления данного вида помощи и записи на прием для подачи заявления.

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