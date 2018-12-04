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Новости. Политика
13:01, 04 Декабря 2018

"Повышать себе премии в такой ситуации – это безнравственно"

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Депутат Заксобрания, лидер КПРФ в Карелии Евгений Ульянов потребовал, чтобы глава республики Артур Парфенчиков отменил указ о повышении премий себе и чиновникам.

Лидер КПРФ в Карелии Евгений Ульянов обратился к Артуру Парфенчикову с требованием отменить подписанный им недавно указ, согласно которому повышается денежное поощрение главе республики, лицам, занимающим отдельные государственные должности и должности госслужбы региона. Открытое обращение появилось в группе КПРФ в Карелии.

"Накануне мы узнали из СМИ, что глава Карелии Артур Парфенчиков подписал указ, по которому увеличил денежное поощрение себе и другим высшим чиновникам, госслужащим. Я считаю, что в нынешней ситуации, когда Карелия  захлебывается в проблемах, и власти экономят на социальной сфере - сокращают расходы на социальную политику, здравоохранение, спорт и т.д., повсеместно закрывают сельские школы и детские сады,  – это просто безнравственно. Хочется спросить: господа, у вас совесть есть?!  Наши чиновники, что, стали лучше работать?  Интенсивнее? Эффективнее? Высшие руководители могут похвастаться какими-то успехами?! Спрашивается, за что такие премии?!

Да им всем нужно, наоборот, снизить зарплаты  и лишить всех премий! Из-за вопиющей некомпетентности чиновников в нашей исполнительной власти Карелия находится в "черных списках" по реализации программы расселения ветхого фонда. Представители федерального уровня совершенно справедливо заявляют о провале ФЦП…  И в это же время они себе любимым премии увеличивают!..

Хочу обратиться лично к Артуру Парфенчикову. Отмените этот указ! В Карелии более 100 тысяч человек живут за чертой бедности, это 17% всех жителей республики. И терпение людей не безгранично. Если Вы продолжите это барство за счет нищего населения, очень скоро Вы растеряете последние остатки доверия. Чем это закончится – додумывайте сами".   

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Комментарии

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Коммунист в душе далекко где то
2018-12-04 14:55:12
Правильно местный генсек Ульянов говорит , но это бесполезно. .Скоро будут выборы , изберём тебя , вот и отменишь этим бездельникам высокие зарплаты , а может даже выгонишь их всех . Как в Хакасии . Вот тогда и посмотрим .
Беня
2018-12-04 14:51:18
Друзья мои, завидовать, вообще-то, грех :)

David
2018-12-04 14:50:59
Да ладно! Люди во власти плоть от плоти этого народа. Окажитесь вы на их месте -повысили бы не задумываясь!
йошкин кот
2018-12-04 14:20:05
глас вопиющего в пустыне...генерал-губернатору совершенно, ну скажем, фиолетово (чтоб не пачкать грязными ботинками вредных слов его чистый и сияющий ум), от того, что кто-то будет страдать. и что повышение - не по феньшую. главное, начальство никак страдать от нехватки средств не должно. не положено в эпоху перемен и кризиса думать о грустном и приземленном руководству, и всё тут!
Valentina Vonti
2018-12-04 14:15:43
Получать- чиновники премии из Федерального бюджета,так и побегут выгребать из канализации в Суоярви "говно".
Гриша
2018-12-04 13:21:17
Понятно,что безнравственно,но что делать? Ведь и В.В.повысил себе зарплату в три раза в 2013-14 годах, ну,ладно,ему положено....
, но когда читаешь в новостях что Суоярви говном,извините, затапливает, а о оптимизации в Карелии уже в центральных новостях "смеются", то всё становится на свои места, Ульянов прав,но что делать?
эдуард3
2018-12-04 14:24:37
Гриша, что делать - известно.
Только это делать не будут. Было ты очень нравственно и правильно - большим чиновникам сократить себе
зарплаты пока не поднимут Экономику в Стране. Сократить безумный разрыв между богатыми и и населением . Мировая практика, практика Китая показала, как надо это делать, но у нас это делать не будут, так как Олигархи не дадут этого сделать без боя, а для защиты своих интересов, народ стал неспособен. Крепостное право отмененное когда то, возвратилось с большим энтузиазмом и бесперспективностью даже претендовать на какие либо реальные права " крепостных 21 века". Интересно было бы знать , как оценит этот период История ?!
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