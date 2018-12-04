"Повышать себе премии в такой ситуации – это безнравственно"

Депутат Заксобрания, лидер КПРФ в Карелии Евгений Ульянов потребовал, чтобы глава республики Артур Парфенчиков отменил указ о повышении премий себе и чиновникам.

Лидер КПРФ в Карелии Евгений Ульянов обратился к Артуру Парфенчикову с требованием отменить подписанный им недавно указ, согласно которому повышается денежное поощрение главе республики, лицам, занимающим отдельные государственные должности и должности госслужбы региона. Открытое обращение появилось в группе КПРФ в Карелии.

"Накануне мы узнали из СМИ, что глава Карелии Артур Парфенчиков подписал указ, по которому увеличил денежное поощрение себе и другим высшим чиновникам, госслужащим. Я считаю, что в нынешней ситуации, когда Карелия захлебывается в проблемах, и власти экономят на социальной сфере - сокращают расходы на социальную политику, здравоохранение, спорт и т.д., повсеместно закрывают сельские школы и детские сады, – это просто безнравственно. Хочется спросить: господа, у вас совесть есть?! Наши чиновники, что, стали лучше работать? Интенсивнее? Эффективнее? Высшие руководители могут похвастаться какими-то успехами?! Спрашивается, за что такие премии?!

Да им всем нужно, наоборот, снизить зарплаты и лишить всех премий! Из-за вопиющей некомпетентности чиновников в нашей исполнительной власти Карелия находится в "черных списках" по реализации программы расселения ветхого фонда. Представители федерального уровня совершенно справедливо заявляют о провале ФЦП… И в это же время они себе любимым премии увеличивают!..

Хочу обратиться лично к Артуру Парфенчикову. Отмените этот указ! В Карелии более 100 тысяч человек живут за чертой бедности, это 17% всех жителей республики. И терпение людей не безгранично. Если Вы продолжите это барство за счет нищего населения, очень скоро Вы растеряете последние остатки доверия. Чем это закончится – додумывайте сами".