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Новости. Общество
15:36, 28 Мая 2018

Повышение пенсионного возраста обернется социальной катастрофой, считают в КПРФ

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КПРФ выступает против планов правительства России повысить возраст выхода на пенсию для жителей страны.

Как только прошли президентские выборы, на федеральном уровне всерьез заговорили о планах повысить пенсионный возраст для россиян. Премьер-министр Дмитрий Медведев при утверждении его кандидатуры в Государственной Думе заявил, что правительство РФ в ближайшее время подготовит свои предложения по вопросу повышения пенсионного возраста и внесет их на рассмотрение депутатов. При этом необходимость пересмотра возраста выхода граждан на пенсию он обосновал повышением продолжительности жизни в стране. На прошлой неделе СМИ сообщили, что Минфин и Минтруд уже направили в правительство свои варианты концепции повышения пенсионного возраста. Финансисты предлагают выход на пенсию для женщин в 63 года, для мужчин – в 65. Министерство труда разработало свой вариант: 65 лет – для мужчин и 60 – для женщин. Соответственно, в Карелии, где сейчас женщины выходят на пенсию в 50 лет, а мужчины – в 55, пенсионный возраст, как и по всей стране, может быть повышен на 5-7 и более лет. Учитывая среднюю продолжительность жизни в России, по сути, это означает, что миллионы граждан, которые всю жизнь работали и платили взносы в Пенсионный фонд, до пенсии не доживут, или будут пенсионерами всего пару-тройку лет.

Одними из первых против повышения пенсионного возраста выступили коммунисты. Фракция КПРФ в Государственной Думе на днях внесла законопроект о недопущении такого сценария пенсионной реформы. Коммунисты предлагают ввести мораторий на повышение пенсионного возраста.

По инициативе КПРФ по все стране будет проводиться всероссийская акция протеста – нельзя допустить реализации планов правительства, которые обернутся обманом миллионов граждан и социальной катастрофой. Присоединится к ней и Карелия.

«Повышение возраста выхода на пенсию - это даже не ошибка будет, это катастрофа, считает лидер КПРФ в Карелии Евгений Ульянов. – С одной стороны, власти не признают, что в стране кризис, с другой стороны – латать дыры собираются за счет населения. Помогают олигархам, попавшим под санкции, и тут же планируют залезть в карман и обобрать простых жителей. Но они, похоже, даже не понимают, что, отняв у людей деньги, они обрубят сук, на котором сидят, ведь после такой реформы произойдет снижение потребительского спроса, а значит, и экономического роста в стране.

Понятно, что сейчас власть включит все механизмы пропаганды и начнет через телевизор убеждать народ, что ничего страшного не произойдет. В связи с этим хочу обратиться к жителям Карелии. Когда вы слышите, что повышение пенсионного возраста неизбежно, - вас обманывают. Когда начинают приводить демографические аргументы, - жульничают. Мы не должны допустить повышения пенсионного возраста. Для этого есть только один способ – общественный протест!».

Как стало известно, повысить пенсионный возраст могут уже этой осенью – законопроект будет внесен правительством в Госдуму сразу после летних каникул. Поэтому в течение ближайших месяцев КПРФ организует массовое обращение к федеральным органам власти – в Правительство, Госдуму и в администрацию Президента - с протестом против этих планов.

Подробнее читайте здесь.

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Комментарии

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Плейшнер
2018-05-28 17:36:25
А КПРФ И ЛДПР .что с того. ?
Однако в конце прошлого года лидер ЛДПР Владимир Жириновский внес законопроект, который увеличивает стоимость одного голоса до 152 рублей, то есть в 7,5 раз. Проект почти полгода пролежал без движения, однако накануне был принят в первом чтении и в скором времени может пройти второе.


Фотография с официального сайта Кремля

Если закон будет принят, то увеличится финансирование двух партий: ЛДПР и КПРФ. Только их кандидаты набрали больше 3% голосов («Единая Россия» и «Справедливая Россия» своих кандидатов не выдвигали, поддержав Владимира Путина).

КПРФ, чей кандидат Павел Грудинин получил 8 659 206 голосов, в этом случае сможет рассчитывать на 1,3 миллиарда рублей. ЛДПР, лидер которой Владимир Жириновский набрал 4 154 985 голосов, получит 613 миллионов рублей.

Добавим, что эти выплаты будут единовременными, а не регулярными.
Неравнодушный
2018-05-28 16:32:27
Катастрофой был советский человек, который лучше всего умел плохо и мало работать, тырить, косячить и левачить. До сих пор всё это не изжито.
кир
2018-05-28 17:26:37
Неравнодушный, так точно вместе с тотальным враньем.
кир
2018-05-28 16:22:47
В развитых странах повышают пенсионный возраст. Отнюдь не дураки там - они интернет изобрели. А вы чем похвалитесь? Что в рабочее время груши обиваете? Чем примитивнее труд, тем больше вы должны работать. Элементарно, Ватсон.
User
2018-05-28 16:45:29
кир, в развитых странах правительство собственное население контрсанкциями не бомбит и пальмовой соей не травит. Поэтому живут они там долго и не бедно. Наши же хотят, чтобы из бедности сразу в гроб, чтобы нищету не плодить. Даже этого не скрывают. Вот, например "Власти намерены к 2022 году в 1,5 раза сократить долю бедного населения в Карелии".
кир
2018-05-28 17:35:19
User, Фигня. Не голодаете. За население никто ещё не взялся как следует. Всё начинается с простой и требовательной организации работы. Вы на это не заточены. Кто в массе своей у нас может правильно дать работу и также правильно принять её? Почти никто, кроме мастеров промышленных предприятий.
User
2018-05-28 16:00:13
Где были коммунисты до 18 марта, почему с населением разъяснительную работу не вели? Все же было известно заранее! А теперь все уже решено. "Поздно пить Боржоми..."(с) Терпим, что сами избрали.
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