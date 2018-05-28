Повышение пенсионного возраста обернется социальной катастрофой, считают в КПРФ

КПРФ выступает против планов правительства России повысить возраст выхода на пенсию для жителей страны.

Как только прошли президентские выборы, на федеральном уровне всерьез заговорили о планах повысить пенсионный возраст для россиян. Премьер-министр Дмитрий Медведев при утверждении его кандидатуры в Государственной Думе заявил, что правительство РФ в ближайшее время подготовит свои предложения по вопросу повышения пенсионного возраста и внесет их на рассмотрение депутатов. При этом необходимость пересмотра возраста выхода граждан на пенсию он обосновал повышением продолжительности жизни в стране. На прошлой неделе СМИ сообщили, что Минфин и Минтруд уже направили в правительство свои варианты концепции повышения пенсионного возраста. Финансисты предлагают выход на пенсию для женщин в 63 года, для мужчин – в 65. Министерство труда разработало свой вариант: 65 лет – для мужчин и 60 – для женщин. Соответственно, в Карелии, где сейчас женщины выходят на пенсию в 50 лет, а мужчины – в 55, пенсионный возраст, как и по всей стране, может быть повышен на 5-7 и более лет. Учитывая среднюю продолжительность жизни в России, по сути, это означает, что миллионы граждан, которые всю жизнь работали и платили взносы в Пенсионный фонд, до пенсии не доживут, или будут пенсионерами всего пару-тройку лет.

Одними из первых против повышения пенсионного возраста выступили коммунисты. Фракция КПРФ в Государственной Думе на днях внесла законопроект о недопущении такого сценария пенсионной реформы. Коммунисты предлагают ввести мораторий на повышение пенсионного возраста.

По инициативе КПРФ по все стране будет проводиться всероссийская акция протеста – нельзя допустить реализации планов правительства, которые обернутся обманом миллионов граждан и социальной катастрофой. Присоединится к ней и Карелия.

«Повышение возраста выхода на пенсию - это даже не ошибка будет, это катастрофа, считает лидер КПРФ в Карелии Евгений Ульянов. – С одной стороны, власти не признают, что в стране кризис, с другой стороны – латать дыры собираются за счет населения. Помогают олигархам, попавшим под санкции, и тут же планируют залезть в карман и обобрать простых жителей. Но они, похоже, даже не понимают, что, отняв у людей деньги, они обрубят сук, на котором сидят, ведь после такой реформы произойдет снижение потребительского спроса, а значит, и экономического роста в стране.

Понятно, что сейчас власть включит все механизмы пропаганды и начнет через телевизор убеждать народ, что ничего страшного не произойдет. В связи с этим хочу обратиться к жителям Карелии. Когда вы слышите, что повышение пенсионного возраста неизбежно, - вас обманывают. Когда начинают приводить демографические аргументы, - жульничают. Мы не должны допустить повышения пенсионного возраста. Для этого есть только один способ – общественный протест!».

Как стало известно, повысить пенсионный возраст могут уже этой осенью – законопроект будет внесен правительством в Госдуму сразу после летних каникул. Поэтому в течение ближайших месяцев КПРФ организует массовое обращение к федеральным органам власти – в Правительство, Госдуму и в администрацию Президента - с протестом против этих планов.

Подробнее читайте здесь.