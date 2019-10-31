Повышение зарплат бюджетников предусмотрено проектом бюджета Карелии на 2020 год

Министерство финансов Карелии заложило в проект республиканского бюджета на 2020 и плановый период 2021-2022 годов средства на повышение минимального размера оплаты труда и заработных плат работников бюджетных учреждений.

Об этом сообщила на заседании правительства глава Минфина Елена Антошина.

По ее словам, в 2020 году будут повышаться зарплаты работников бюджетных организаций, перечисленных в "майских указах" президента РФ. Рост будет зависеть от увеличения среднего размера зарплаты в сфере экономики. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".