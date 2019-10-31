12:28, 31 Октября 2019
Повышение зарплат бюджетников предусмотрено проектом бюджета Карелии на 2020 год
Новости по теме
Загрузка...
Министерство финансов Карелии заложило в проект республиканского бюджета на 2020 и плановый период 2021-2022 годов средства на повышение минимального размера оплаты труда и заработных плат работников бюджетных учреждений.
Об этом сообщила на заседании правительства глава Минфина Елена Антошина.
По ее словам, в 2020 году будут повышаться зарплаты работников бюджетных организаций, перечисленных в "майских указах" президента РФ. Рост будет зависеть от увеличения среднего размера зарплаты в сфере экономики.
Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
24.10.2019, 16:35
25.10.2019, 10:56
28.10.2019, 10:06
29.10.2019, 13:24
28.10.2019, 02:46
27.10.2019, 10:00
Аналитика
Сегодня 11:31
Капитал
Политики Северных Стран ищут оправдания перед протестующими школьниками, а в Карелии не замечают выгод "зеленой" экономики.
Сегодня 10:32
30.10.2019 16:55
30.10.2019 11:55
30.10.2019 11:00
Чтиво
Сегодня 10:10
Без политики
Более 15 лет специалисты отделения амбулаторной хирургии "Костной клиники" помогают пациентам справляться с различными недугами: папилломами, атеромами и другими новообразованиями, вросшим и грибковым ногтем, гнойно-воспалительными заболеваниями.
Сегодня 09:24
28.10.2019 10:58
28.10.2019 02:46
Медиа
28.10.2019 13:05
Опрос
Как вы относитесь к цирку с животными?
Комментарии