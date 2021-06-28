Повысить зарплаты сотрудникам пообещали более 30% работодателей

Более трети опрошенных работодателей (36%) планируют повысить зарплаты сотрудникам во втором полугодии 2021 года.

Как сообщает РБК, об этом говорится в исследовании сервиса «Работа.ру».



Не собираются менять зарплаты в своих компаниях в этом году 62% респондентов, еще 2% планируют понизить их.



При этом более половины опрошенных представителей компаний (54%) отметили, что уже повышали зарплаты сотрудников в этом году. Чаще всего прибавка была до 10% — это отметили 60% респондентов из этой группы.

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