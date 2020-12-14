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Повысить зарплаты сотрудникам после Нового года готовы 30% компаний

Новости. Общество
09:03, 15 Декабря 2020
фото: pixabay
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Почти треть работодателей в России планируют в 2021 году повысить зарплаты своим сотрудникам.

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исследование сервиса «Работа.ру».

Увеличить зарплаты собираются 32% российских работодателей. Кроме того, 35% бизнесменов хотят в следующем году расширить штат. 15% опрошенных планируют ввести новую систему премирования сотрудников, а 9% — увеличить число вариантов нематериальных бонусов.

Также работодатели собираются открывать новые направления деятельности (35% опрошенных), активно обучать сотрудников (23%), увеличить бюджет на рекламу и маркетинг (19%).

В опросе участвовали более 1,5 тысячи человек.

Ранее исследование, проведенное рекрутинговым агентством HeadHunter Северо-Запада, показало, что жители Карелии, ищущие работу, просят зарплату меньше, чем им готовы платить работодатели. 

Об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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