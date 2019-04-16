Поздним вечером петрозаводчанин ограбил молодую девушку

Девушка возвращалась поздним вечером домой и столкнулась с грабителем, сообщили в МВД Карелии.

Девушка заявила, что неизвестный выхватил сумку из ее рук.

Она рассказала, что возвращалась домой поздно вечером. Следом за ней шел мужчина. Когда они поравнялись, мужчина схватил сумку девушки и убежал. В сумке были 300 рублей, а также паспорт и банковские карты.

Сотрудники уголовно розыска начали оперативно-розыскные мероприятия, тем временем в полицию обратились два несовершеннолетних петрозаводчанина, которые на улице обнаружили кошелек. А паспорт девушке кто-то подбросил в почтовый ящик.

Полицейские установили личность подозреваемого: 29-летнего ранее судимого за аналогичные преступления горожанина. Мужчина похитил из кошелька имеющуюся наличность, а сумку и кошелек выкинул.

На данный момент возбуждено уголовное дело.

