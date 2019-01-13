"Пожалуй, нет в России более абсурдного праздника, чем Старый Новый год"

Этот праздник, как нельзя лучше, отражает состояние абсурда, в котором пребывает страна последние четверть века, пишет журналист Поташов.

Выбравшись из руин Советского Союза, россияне не смогли построить ничего нового, и, наверное, поэтому они с такой ностальгией из года в год пересматривают свои старые фильмы, пишет журналист Валерий Поташов.

Они просыпаются под бывший советский гимн, в котором лишь немного изменили текст с учетом новых политических реалий. Их улицы носят имена давно ушедших советских вождей, боровшихся с государством и церковью, правда, теперь на этих улицах возводят часовни и храмы, в которые ходят государственные служащие. Они все так же пытаются спасти мир с помощью углеводородов и оружия, а их дети учатся в школах, где до сих пор нет нормальных теплых уборных.

Старый Новый год, не являясь формально государственным праздником, с каждым годом приобретает его черты: федеральные телеканалы, отвечающие в стране за идеологию, запускают в этот день новогодние шоу, которые ровно в полночь прерывает бой кремлевских курантов. И, кажется, вот-вот на экранах появится новый старый президент...

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