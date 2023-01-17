Пожар произошел на Кондопожском целлюлозно-бумажном комбинате в Карелии

Загорелась древесная щепа в цехе целлюлозно-бумажного комбината в Кондопоге на площади 100 кв.м, сообщили в МЧС Карелии.

В ночь на 31 января поступило сообщение о пожаре на Кондопожском ЦБК. По прибытии к месту вызова первых пожарно-спасательных подразделений было установлено, что происходит возгорание древесной щепы на ленточном конвейере в цехе целлюлозно-бумажного комбината на площади 100 кв.м.

Из здания комбината все люди были эвакуированы. Пострадавших и погибших нет.

В ликвидации пожара задействовано более 35 человек и 12 единиц техники.

Пожар тушили с 1 ночи, к 2.44 была произведена ликвидация открытого огня, с разборкой и проливкой конструкций.