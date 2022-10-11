Пожар уничтожил баню в селе Карелии

Пожарные не смогли спасти баню в селе Ведлозеро Пряжинского района.

По сообщению пряжинского отряда спасателей, 27 ноября в 16:26 сотрудники пожарной части № 49 села Ведлозеро (3 человека, 1 единица техники) и пожарной части №48 поселка Пряжа (3 человека, 1 единица техники) выезжали на ликвидацию пожара в бане. Горело строение на улице Ведлозерской, дом 119 в селе Ведлозеро.

В 17.53 пожар был ликвидирован, но здание получило серьезные повреждения.