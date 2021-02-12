Пожар уничтожил туристическую базу отдыха в Карелии

Крупный пожар произошел сегодня в Пряжинском районе Карелии - огнем уничтожена туристическая база отдыха.

Как сообщили "Столице на Онего" в МЧС Карелии, сообщение о возгорании поступило в 05.25. Пожар произошел деревне Важинская Пристань на улице Сигнаволокская.

На тушение пожара были направлены 7 человек личного состава и 2 единицы техники. Справиться с огнем им удалось только через 3 часа.

В результате пожара поврежден гостевой дом на площади 300 кв. метров, но никто не пострадал, пояснили в МЧС.

Причины пожара будут установлены в ходе проверки.