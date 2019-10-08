Пожар в многоквартирном доме произошел в Петрозаводске

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Пожар произошел 7 октября на улице Куйбышева, сообщили в ЕДДС Петрозаводска.
В 12.20 на ул. Куйбышева, 13 произошел пожар в квартире жилого дома.
В результате повреждена стена кухни на площади 3 кв м.
Причина, виновный, ущерб устанавливаются.
Погибших и пострадавших нет.
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