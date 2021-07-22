Пожар в жилом доме произошел на севере Карелии (ФОТО, ВИДЕО)

Спасатели боролись с огнем, которым был охвачен дом в Кеми.

23 июля в 06:46 пожарно-спасательные подразделение Кемского района привлекались для ликвидации пожара в жилом доме по адресу: Кемь, ул. Ленина, д. 57. Об этом сообщает МЧС по Карелии.

К борьбе с огнем были привлечены 10 человек и 3 единицы техники.

В 09:42 пожар был ликвидирован, заявили в министерстве.

Как сообщили «Столице на Онего» в МЧС, погибших и пострадавших нет. Значительно повреждена квартира в двухэтажном здании.

Кемские спасатели опубликовали фото и видео с места пожара в сообществе «ГКУ РК „ОПС по Кемскому району“».