Пожарные два часа тушили дровяник в одном из поселков Карелии

Пожар в хозяйственной постройке в Пряжинском районе Карелии произошел днем 17 января.
Во вторник, 17 января, в 15:20, спасатели Пряжинского района в составе четверых человек и одной единицы техники выезжали по тревоге на пожар в поселке Кинелахта.
У дома №6 по улице Лесная загорелась двухсекционная хозпостройка с дровами.
Справиться с возгоранием пожарным удалось через два часа, в 17.15, говорится в сообщении паблика «ГКУ РК «ОПС по Пряжинскому району». Пострадавших нет.
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