Пожарные эвакуировали 15 жильцов многоквартирного дома в поселке в Карелии

Пожар произошел накануне вечером в многоквартирном жилом в поселке Кривой порог Кемского района Карелии.

По данным МЧС, сообщение о возгорании поступило в 20.40.

На тушение были направлены пожарно-спасательные подразделения в составе 6 человек и 2 единиц техники.

Через час пожар ликвидирован.

Как сообщили в МЧС «Столице на Онего», в результате оказалась повреждена квартира на площади всего 1 кв. метр, но из-за этого пришлось эвакуировать 15 жильцов дома.

Как сообщалось ранее, в тот же вечер при пожаре в двухэтажном жилом доме в поселке Шуя погиб один человек.