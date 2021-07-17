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Пожарные и добровольцы с экскаваторами и лопатами спасли деревню Кудама от огня (ФОТОРЕПОРТАЖ)

Новости. Общество
17:40, 18 Июля 2021
фото: Столица на Онего

Лесной пожар, надвигавшийся на деревню Кудама в Пряжинском районе, удалось остановить, вырыв траншеи, – день и ночь здесь трудились добровольцы производственных предприятий Карелии и местные жители.

Лесной пожар 17 июля начал подбираться к деревне Кудама в Пряжинском районе. Чтобы его остановить, было принято решение пригнать в лес производственную технику и вырыть вдоль дороги траншеи. 

Эту работу взяли на себя предприниматели-добровольцы, которые предложили выделить экскаваторы для борьбы с лесным пожаром.

Один из них – руководитель производственной компании Александр Калько пригнал к Кудаме два экскаватора, обычно задействованных при добыче песка, сам приехал на место пожара и руководил рабочими.

«Было очень тяжело дышать. Дым стоял такой, что через 15 метров ты уже ничего не видишь, - рассказал Александр Калько. – Нам помогали местные жители, дачники, которые пришли с лопатами. В итоге мы вырыли траншеи, и огонь в сторону деревни дальше не пошел».

В это же время сотрудники МЧС и Центра авиационной и наземной охраны лесов тушили пожар с земли и воздуха.

Как нам рассказали очевилцы, многими работами во время спасательной операции руководил замминистра природных ресурсов Карелии Алексей Павлов.

Вместе с пожарными, рабочими, местными жителями Павлов был на пожаре, пока не стало понятно, что огонь не пойдет дальше на Кудаму.

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