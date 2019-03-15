Пожарные из сел Карелии попросили у депутатов бесплатную землю под ИЖС

Депутаты Законодательного собрания готовятся внести поправки в закон, которые позволят молодым пожарным на селе претендовать на бесплатную землю под ИЖС.

Депутаты Заксобрания предлагают внести изменения в закон республики "О некоторых вопросах предоставления отдельным категориям граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории республики Карелия".

Этот вопрос был рассмотрен в пятницу на заседании комитета по экономической политике.

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