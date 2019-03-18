Пожарные накормят петрозаводчан кашей

В четверг, 21 марта, на площади Кирова пожарные выявят лучших в ликвидации последствий ДТП, сообщили в МЧС Карелии.

В 11.00 в Петрозаводске на площади Кирова пройдут республиканские соревнования на звание "Лучшая команда по проведению аварийно-спасательных работ при ликвидации последствий дорожно- транспортных происшествий Республики Карелия в 2019 году".

Команды пожарно-спасательных гарнизонов Карелии сразятся за звание лучшей, которая представит нашу республику на Северо-Западе России.

В соревнованиях будут участвовать 12 команд пожарно-спасательных отрядов.

Для всех желающих, в том числе и детей, будут работать различные аттракционы. Будет предоставлена возможность проверить себя в роли пожарного и преодолеть полосу препятствий в передвижной тепло-дымокамере и в дым-палатке.

Также будет организована работа полевой кухни (каша и горячий чай).