Пожарные научили жителей Олонецкого района Карелии управляться с огнетушителем

В минувшие выходные жители Устье-Видлицы тушили условный пожар.
Как сообщили в отряде противопожарной службы по Олонецкому району, 21 октября 2023 сотрудники провели учения по тушению возгорания огнетушителем.
В источнике отметили, что занятия были проведены личным составом ПЧ-37 по охране с. Видлица с жителями Устье-Видлицы (ТОС «Ласточка»).
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