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Пожарные научили жителей Олонецкого района Карелии управляться с огнетушителем

Новости. Общество
15:50, 23 Октября 2023
фото: ГКУ РК "ОПС по Олонецкому району" / VK

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В минувшие выходные жители Устье-Видлицы тушили условный пожар.

Как сообщили в отряде противопожарной службы по Олонецкому району, 21 октября 2023 сотрудники провели учения по тушению возгорания огнетушителем.

В источнике отметили, что занятия были проведены личным составом ПЧ-37 по охране с. Видлица с жителями Устье-Видлицы (ТОС «Ласточка»).

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