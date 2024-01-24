Пожарные Олонецкого района спасли школьников от опасности

На крыше школы в Олонецком районе Карелии сорвало снегозадержатели.
О происшествии рассказали в отряде противопожарной службы Олонецкого района.
В четверг, 25 января, на пульт пожарной охраны села Видлица поступило сообщение, что на крыше в Видлицкой средней школе сорвало снегозадержатели.
На место выехал личный состав ПЧ-37 села Видлица.
Чтобы снегозадержатели не упали на школьников, пожарные демонтировали опасную конструкцию на крыше местной школы.
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