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Пожарные оригинально поздравили жителей Карелии с Днем защитника Отечества (ВИДЕО)

Новости. Общество
15:31, 24 Февраля 2020
фото: youtube.com / RM MEDIA
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МЧС Карелии подготовило ролик о нелегких буднях пожарной охраны.

В День защитника Отечества в паблике Министерства чрезвычайных ситуаций республики выложили видео "Пожарный (b-roll)". Сотрудники ведомства поздравили жителей Карелии с праздником, рассказав о боевом дежурстве пожарных.

"К сожалению, пожар — дело непредсказуемое, страшное и невероятно опасное. Каждый день 24/7, мы заступаем на боевое дежурство, и каждый раз готовы рисковать собой ради других. Мы побеждаем стихию. Ведь защищая вас, мы защищаем свое Отечество. С праздником!" - прокомментировали видео в паблике.

Автор видео - RM MEDIA.

Ранее спасатели Карелии показали мускулы в ролике, снятом в поддержку ЗОЖ.

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