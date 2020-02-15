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Спасатели Карелии показали мускулы в ролике, снятом в поддержку ЗОЖ (ВИДЕО)

Новости. Общество
12:24, 16 Февраля 2020
фото: youtube.com / RM MEDIA
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МЧС по Карелии разместило в Сети видеоролик, действие которого развивается в тренажерном зале.

В клипе атлет занимается на тренажерах, демонстрируя свою спортивную форму. В конце тренировки герой видео надевает форму сотрудника МЧС и покидает зал. "Не только смелость, но и сила", - гласит слоган в финале ролика, опубликованного в сообществе МЧС в соцсети.

"Спорт играет важную роль в жизни многих сотрудников МЧС. Сотрудники спасательного ведомства регулярно, в любое время года, занимаются спортом. Для нас, профессиональных пожарных и спасателей, очень важно быть в форме. Нужно поддерживать крепость тела, чтобы сохранить крепость духа, поэтому лозунг спасателей – успешен в жизни тот, кто развит морально и физически", - сообщает паблик карельских спасателей.

Ранее свой клип публиковали в сети сотрудники карельской полиции. Он был посвящен Международному женскому дню.

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