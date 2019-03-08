ВИДЕО: МВД по Карелии опубликовало праздничный клип в честь 8 марта

МВД по Карелии поздравило женщин с праздником и опубликовало в соцсети клип, посвященный 8 марта.

Карельская полиция поздравила подписчиц своего паблика в соцсети "Вконтакте" минутным клипом в честь Международного женского дня.

"Во многих подразделениях органов внутренних дел Карелии повседневную нагрузку наравне с мужчинами несут и те, кого поздравляют в Международный женский день. Среди них - следователи и дознаватели, сотрудницы подразделений по делам несовершеннолетних и по вопросам миграции, Госавтоинспекции и даже службы участковых уполномоченных полиции, и многих-многих других. Ненормированный рабочий день, круглосуточные дежурства, выезды на места происшествий, участие в оперативных мероприятиях – специфические условия работы не мешают им выполнять традиционные роли заботливых дочерей, жен и матерей", - отмечается в поздравительном тексте.