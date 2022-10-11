Пожарные спасли 5 человек из охваченного огнем многоквартирного дома в Петрозаводске

Людей пришлось эвакуировать с помощью лестниц во время ночного пожара на Перевалке.

В редакции «Столицы на Онего» появилась информация о пожаре на улице Чапаева. По словам читателя, ранним утром 7 ноября загорелся двухэтажный дом.

Как «Столице на Онего» сообщили в МЧС Карелии, сообщение о пожаре поступило около 5 утра. Возгорание между этажами произошло в деревянном многоквартирном доме по адресу: улица Чапаева, 7.

Пожарным пришлось спасать людей из горящего дома. Три человека были выведены из квартир с помощью спасательных устройств, для эвакуации еще двоих понадобились трехколенные лестницы.

На пожаре пострадал один человек.

Всего в тушении принимали участие 22 человека личного состава на 8 единицах техники. Огнем оказалась охвачена площадь в 10 квадратных метров. Локализовали пожар спасатели в 5.23 утра, а полностью ликвидировали уже к 5.29.